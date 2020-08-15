«Мы не можем смотреть без боли на происходящее». Группа Би-2 поддержала протестующих в Беларуси

Группа Би-2 опубликовала обращение в поддержку протестующих в Беларуси. «Мы не можем смотреть без боли на то, что происходит на улицах белорусских городов. Мы искренне поддерживаем Беларусь в ее борьбе за свободу», — сказали музыканты. Также они призвали ОМОН перестать избивать протестующих.

Ранее российские музыканты и работники сцены написали открытое письмо в поддержку жителей Беларуси. Его подписали: Юрий Шевчук, Гречка, «Аигел», Noize MC, Борис Гребенщиков, IC3PEAK, Tequilajazzz, Максим Диденко, Федор Курехин и другие музыканты, актеры, режиссеры, операторы, художники.

Певица Диана Арбенина, которая родилась в Беларуси, также записала видеообращение с поддержкой протестующих. «Самое главное, ребята, — останьтесь в живых», — сказала она.

Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето поддержал белорусов. Он написал в своем инстаграме: «Мы с тобой, Беларусь».

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