Лукашенко посетил военные учения по разгону протестующих. Видео

Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали учения по разгону несогласованных протестных акций с помощью водометов. Это произошло во время его визита в войсковую часть 3214 войск Министерства внутренних дел (МВД) в Минске. Также Лукашенко ознакомился с образцами военной техники и осмотрел здание общежития, созданное для размещения военнослужащих, которые могут туда заселиться уже в августе.