Лукашенко посетил военные учения по разгону протестующих. Видео
Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали учения по разгону несогласованных протестных акций с помощью водометов. Это произошло во время его визита в войсковую часть 3214 войск Министерства внутренних дел (МВД) в Минске. Также Лукашенко ознакомился с образцами военной техники и осмотрел здание общежития, созданное для размещения военнослужащих, которые могут туда заселиться уже в августе.
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Предвыборная кампания сопровождается масштабными акциями протеста по всей стране. Соперники Лукашенко Серей Тихановский и Виктор Бабарико находятся в СИЗО. Единственным оппозиционным кандидатом, зарегистрированным ЦИК, стала Светлана Тихановская.
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