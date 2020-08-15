AP опубликовало еще одно видео гибели Александра Тарайковского в Минске

Осторожно! Видео может вас шокировать.

Associated Press опубликовало видео, на котором запечатлен момент гибели Александра Тарайковского на протестах в Минске 10 августа. На записи AP не видно, стреляют ли спецназовцы в мужчину. После того, как один из них стреляет, через некоторое время в кадре появляется раненый Тарайковский. МВД заявило, что он погиб от бомбы, которая взорвалась у него в руках. В свидетельстве о смерти сказано, что у мужчины была открытая рана грудной клетки, он скончался от потери крови. Ранее «Еврорадио» опубликовало видео гибели протестующего, снятое с другого ракурса. На обеих записях видно, что бомбы в руках Тарайковского нет.