Военные США сообщили о всплывшей недалеко от Аляски российской подлодке

Недалеко от берегов Аляски всплыла подводная лодка ВМФ России, сообщило Северное командование ВС США в Twitter. В ведомстве уточнили, что российская подлодка на данный момент находится в международных водах, за пределами территориальных вод США.

«NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки — прим. Дождя) и Северное командование внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что американские военные не получали никаких запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе. Но, если будет такая необходимость, то они готовы оказать помощь.

Источник в Тихоокеанском флоте рассказал «РИА Новости», что подлодка, которая всплыла недалеко от берегов Аляски, является атомным подводным крейсером «Омск» и он участвует в учениях «Океанский щит-2020».

Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

Ранее российское ведомство сообщало, что ракетный крейсер «Варяг» и крейсер «Омск» провели в рамках тактических учений Тихоокеанского флота в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морским целям.

Фото на превью: pikist.com

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