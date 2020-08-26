В Украине разрешили использовать феминитивы в названиях профессий
В Украине разрешили использовать в официальных документах феминитивы для обозначения профессий, например, «инженерка», «станочница» и «социологиня». Соответствующие изменения внесли в классификатор профессий, приказ опубликован сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
«По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы», — говорится в документе.
Фото на превью: pixabay
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