В Свердловской области откроют кинотеатры, театры, филармонии и концертные площадки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что с 9 сентября в регионе возобновится работа кинотеатров, театров, филармоний и концертных площадок, правда с некоторыми ограничениями из-за COVID-19. О том, что он планирует подписать соответствующее постановление, Куйвашев написал в Instagram.

«Сегодня День российского кино, и хотя пока кинотеатры остаются закрытыми, скоро ситуация изменится», — добавил глава региона.

Мероприятия в культурных учреждениях можно будет проводить при условии заполнения залов не более чем на 50%. Также посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию, а на входе жителям будут измерять температуру.

Фото на превью: Andrij Bulba / Flickr

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