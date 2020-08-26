В России по количеству вредных выбросов в атмосферу Красноярский край занял первое место

Первое место в списке российских регионов с самым загрязненным воздухом занял Красноярский край, в котором среди отраслей превалирует металлургическая промышленность. За прошлый год в Красноярском крае в атмосферу суммарно было выброшено 2,6 миллиона тонн загрязняющих веществ, передает РБК со ссылкой на отчет аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Из отчета следует, что всего в России за 2019 год предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ. А на одного россиянина в среднем за год пришлось около 155 кг вредных выбросов, в зависимости от региона этот показатель колеблется от 23 кг до 1,6 тонны.

Помимо Красноярского края в тройку самых загрязненных регионов также попали Кемеровская область, где за год в атмосферу выбросили 1,8 миллиона тонн загрязняющих веществ и Ханты-Мансийский автономный округ — 1,3 миллиона тонн.

Фото на превью: Pxhere

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