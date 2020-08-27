В МВД сообщили о доследственной проверке из-за госпитализации Алексея Навального

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что сотрудники ведомства начали доследственную проверку в связи с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщает пресс-служба МВД. Проверка инициирована прокуратурой.

«В ходе проверки <…> В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — сообщается в заявлении.

20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

После этого Навального эвакуировали в берлинскую клинику, в которой заявили, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пониженный уровень холинэстеразы был зафиксирован у Навального в первые часы после госпитализации в Омске и не видит повода для расследования отравления, пока не выяснится, о каком веществе идет речь.

Фото на превью: IlyaIsaev / Wikimedia

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