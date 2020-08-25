В Москве оставят только один троллейбусный маршрут

Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов рассказал, что в Москве останется один исторический троллейбусный маршрут, соединяющий Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, сообщается на сайте мэра Москвы. Остальное троллейбусное сообщение в городе будет остановлено.

«25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта — по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — сказал он.

Антонов отметив, что «в знак уважения» к троллейбусам будет действовать один маршрут от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. По этому маршруту, который откроется в сентябре, будут ходить два ретротроллейбуса. В июне 1937 года на Новорязанской улице был открыт второй московский троллейбусный парк.

Фото на превью: Svetlov Artem / Wikimedia

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