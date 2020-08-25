В Минздраве оценили, можно ли повторно заразиться COVID-19
Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, что повторно заразиться коронавирусной инфекцией человек может из-за индивидуальных особенностей иммунной системы. По словам Чуланова, такие случаи крайне редки, пишет «Интерфакс». «При ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека», — уточнил он.
Фото: Ведяшкин Сергей / агентство «Москва»
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