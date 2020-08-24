В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции
В Беларуси задержали членов президиума Координационного совета оппозиции. Лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову сотрудники белорусской милиции задержали возле проходной МТЗ. Об этом пишет Белсат.
«Только что Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержал ОМОН и куда-то увез в автозаке», — сообщает Белсат.
В Координационном совете подтвердили «Интерфаксу» информацию о задержании Ковальковой и Дылевского и сообщили, что их обвиняют в попытке организовать несанкционированный митинг на МТЗ. «Речь об административном процессе», — сообщили в совете агентству.
Фото на превью: Федосенко Наталия / ТАСС
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