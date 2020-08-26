В Минобороны России заявили, что в армии искоренена дедовщина
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов на круглом столе в рамках военного форума «Армия-2020» заявил, что в российской армии полностью «искоренено такое понятие, как „дедовщина“, „казарменное хулиганство“», передает пресс-служба мероприятия, пишет «РИА Новости».
«Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах», — передает пресс-служба форума. По словам Картаполова, это повлияло на желание россиян проходить срочную службу и качество призыва.
Фото на превью: Зыков Кирилл / агентство «Москва»
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