Украина планирует закрыть границы для въезда иностранных граждан из-за COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина планирует закрыть границы для въезда иностранных граждан до конца сентября этого года из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнёрами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан», — заявил Шмыгаль на заседании правительства Украины.

По его словам, ограничение на въезд в страну не будет распространяться на некоторые категории граждан, в частности, на тех, кто имеет вид на жительство в Украине, членов международных, гуманитарных миссий и международных экипажей.

Фото на превью: пресс-служба правительства Украины

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