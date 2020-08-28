Собянин считает, что COVID-19 будет полностью побежден через полгода
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что ситуация с распространение COVID-19 в Москве окончательно разрешится в течение полугода. «Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские», — сообщил Собянин, передает «Интерфакс».
Мэр города отметил, что первая российская вакцина от коронавируса уже зарегистрирована, а ее аналоги должны появиться в ближайшее время.
Фото на превью: Зыков Кирилл / агентство «Москва»
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