Счетная палата выявила, что ПНФ выплатил пенсии умершим на сотни миллионов рублей

Счетная палата обнаружила, что Пенсионный фонд России (ПФР) выплатил пенсии умершим гражданам на сотни миллионов рублей, следует из отчета аудиторов по итогам проверки работы ПНФ. Проверка охватывала период с 2017 по 2018 год и частично 2019 год.

В отчете говорится, что только в двух территориальных органах ПФР общая сумма переплаты составила 377,035 миллиона рублей. Такие переплаты пенсий можно взыскать только через суд, или же родственники умершего пенсионера должны добровольно их возместить.

«Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера», — сообщается в документе.

Одной из проблем таких нарушений, по мнению аудиторов, является то, что в базе данных ЗАГС, налоговой службы и Пенсионного фонда может храниться разная информация о фамилии, паспортных данных и месте проживания гражданин.

«Свидетельствует о том, что находящиеся в ведении разных ведомств базы содержат различную информацию об одних и тех же гражданах, а также об отсутствии слаженного межведомственного взаимодействия между заинтересованными структурами», — сообщается в отчете.

На 1 марта в Пенсионном фонде были данные о смерти 11,7 тысячи пенсионеров, которые фонд не может идентифицировать.

Фото на превью: pixabay.com

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