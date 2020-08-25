Ротенберги стали самым богатым кланом России по версии Forbes
Журнал Forbes обновил список самых богатых предпринимательских династий России. Первое место в рейтинге богатейших кланов заняла семья Ротенбергов, их состояние Forbes оценил в 5,45 миллиарда долларов. За последний год Ротенберги заработали 270 миллионов долларов.
«Состояние Ротенбергов выросло в основном за счет одной крупной сделки — продажи компании „Стройгазмонтаж“ государственному „Газпрому“ за 75 миллиардов рублей», — отмечает издание.
Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых, которая владеет производством удобрений «Фосарго». Их общее состояние составило 5,1 миллиарда долларов.
«Основной актив новичков рейтинга Гурьевых — 48,5% акций производителя удобрений „Фосагро“», — пишет Forbes.
Третье место журнал отдал клану Гуцериевых, общее состояние которых было оценено в 3,2 миллиарда долларов.
Шаймиевы заняли четвертое место (2,85 миллиарда долларов), пятое — Евтушенковы (2,3 миллиарда).
Фото на превью: Elizaveta Olevskaya / Wikipedia
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