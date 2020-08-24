Российский дипломат будет выслан из Австрии
В МИД Австрии сообщили, что российского дипломата высылают из Австрии, его подозревают в нарушении Венской конвенции, передает ТАСС со ссылкой официального представителя австрийского ведомства Клаудию Тюрчер. «Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат», — заявила она.
Издание Kronen Zeitung передавало, что российского дипломата подозревают в промышленном шпионаже. Издание сообщает, что это первый случай высылки российского дипломата из Австрии и он должен покинуть территорию страны до 1 сентября.
Фото на превью: Pxhere
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