Родительские собрания в школах будут проходить в дистанционном режиме

Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская рассказала, что в этом году в российских школах будет ограничен доступ для родителей. Родители учеников смогут приходить в школу только при необходимости, а родительские собрания будут проводить в онлайн-режиме, передает «РИА Новости».

«Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, то бишь они не будут доступны для родителей, и родители туда [будут приходить] только в случае необходимости», — сообщила она.

Фото на превью: пресс-служба Кремля

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.