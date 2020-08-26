Рейтинг Forbes по доходам от Instagram снова возглавила Ксения Собчак

Журнал Forbes обновил рейтинг 15 российских Instagram-блогеров с самыми большими доходами от рекламы в этой соцсети. Первое место в рейтинге заняла телеведущая Ксения Собчак, которая за год заработала 1,48 миллиона долларов от рекламы в Instagram, пишет издание.

Второе место в рейтинге Forbes отдал певице Полина Гагарина. Ее доход в Instagram за год оценили в 0,89 миллиона долларов. Третье место — блогер Ида Галич (0,85 миллиона долларов), четвертое — телеведущая Ксения Бородина (0,77 миллиона), пятое — певица Алина Левда (0,76 миллиона).

В прошлом году Собчак также возглавила рейтинг Forbes, тогда доход телеведущей от рекламы в Instagram издание оценило в 1,6 миллиона долларов.

Фото на превью: Дождь

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