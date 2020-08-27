РБК: ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тысяч карт клиентов Joom

Центробанк России и платежная система Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч банковских карт клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в банковском секторе и собеседника, близкого к ЦБ.

Издание пишет, что обнаружило несколько объявлений о базе на специализированных сайтах и в телеграм-каналах, ее опубликовали на прошлой неделе. По данным РБК, в этой базе данных указаны ФИО клиента, контактные данные, адрес проживания, первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, наименование платежной системы, а также банка, выпустившего карту.

Представитель маркетплейса Joom рассказал, что в марте этого года действительно произошла утечка данных, которая связана с ресурсами одного из контрагентов интернет-магазина. Однако, Joom прекратил с ним сотрудничество и предотвратил дальнейшую утечку данных.

Сообщается, что в открытый доступ попали сведения о клиентах, в частности, Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, Почта банка и Киви банка. При этом представители «Открытия» и Промсвязьбанка заявили изданию, что в базе нет данных, которые бы открывали доступ к счетам клиентов.

Фото: Pixabay

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