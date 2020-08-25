Путин призвал взять под контроль работу коллекторов

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, Вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что-то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал Путин.

По словам Аристова, из анализа 80 тысяч жалоб, которые поступили за 3,5 года в ФССП в связи с действиями коллекторов, следует, что половина из этих нарушений были совершены микрофинансовыми организациями.

«Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кредитные организации вошли тоже в подконтрольную, поднадзорную нам сферу по возврату задолженности», — рассказал Аристов, добавив, что соответствующие проекты готовятся, в том числе в рамках регуляторной гильотины.

Фото: пресс-служба Кремля

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