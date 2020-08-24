Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил, что одной из главных проблем в России является безработица.

«И второе — это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно. <…> Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда», — сказал президент, передает пресс-служба Кремля.

На встрече Голубев подтвердил Путину, что в Ростовской области «действительно „выскочила“ реально безработица» и уровень безработицы в регионе составляет 4,6%, то есть больше 96 тысяч человек.

«При том, что до определенного времени уровень безработицы был не выше или на уровне среднероссийского, но сейчас мы увидели такую тенденцию», — рассказал глава Ростовской области, добавив, что сейчас в регионе около 46 тысяч вакансий, однако «коэффициент напряженности на рынке труда — практически два».

Фото на превью: пресс-служба Кремля

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