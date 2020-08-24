Путин и Лукашенко договорились о поставке российской вакцины от COVID-19 в Беларусь
У президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор. Они договорились, что белорусы станут добровольцами на третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19, а Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина, передает агентство «Белта».
Также агентство сообщает, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию, сложившуюся внутри Беларуси и на международном уровне, «особенно на западном направлении».
Фото: пресс-служба Кремля
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