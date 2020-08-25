Песков прокомментировал заявление клиники «Шарите» по поводу Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение берлинской клиники «Шарите», что политика Алексея Навального отравили. Песков заявил, что не видит повода для инициации расследования отравления, пока не выяснится, о каком веществе идет речь, передает корреспондент Дождя.

«Важно выяснить, что явилось причиной понижения холинэстеразы. Ни наши медики, ни немецкие это установить не смогли. Вещества нет, анализы его не показывают. Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление», — сказал Песков.

Он заявил, что у Навального в первые часы после госпитализации в Омске зафиксировали пониженный уровень холинэстеразы. По словам Пескова, такое может произойти по разным причинам, например, из-за приема лекарств.

«Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено», — заявил он.

Накануне в «Шарите», куда Навального доставили из Омска, сообщили, что Навального отравили веществом, входящим в группу ингибиторов холинэстеразы.

«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно», — говорится в заявлении больницы.

Фото: пресс-служба Кремля

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