Песков прокомментировал резерв силовиков, созданный для возможной помощи Беларуси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал численность резерва, который был создан для помощи Беларуси, а также, из силовиков какого ведомства он сформирован. Песков сообщил, что президент Владимир Путин «исходит из того», что этот резерв не используют. Об этом сообщает корреспондент Дождя.

«Путин исходит из того, что он (резерв— прим. Дождя) никак не будет использован. И мы исходим из того, что такой крайней ситуации, которую описал президент — что с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что в России создан резерв сотрудников правоохранительных органов, чтобы при необходимости предоставить помощь Беларуси. По его словам, силы России не будут использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут границ, не начнут разбой».

Фото на превью: пресс-служба Кремля

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