Паспорта высланных из Беларуси российских журналистов теперь недействительны в России

В МВД России заявили, что паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете въезжать в Беларусь в течение пяти лет, теперь недействительны на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости».

В МВД объяснили, что постановление правительства «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации» запрещает вносить в паспорт какие-либо отметки и записи, за исключением предусмотренных этим положением. Но в случае, если в паспорте появились подобные отметки, документ становится недействительным.

Однако высланные из Беларуси российские журналисты, чьи паспорта признаны недействительными, не понесут ответственности за порчу документа, поскольку их вины в этом нет, уточнили в ведомстве.

С 9 августа после президентских выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), за этот период белорусская милиция задержала 72 журналиста, среди них были граждане России.

Фото на превью: Сандурская Софья / агентство «Москва»

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