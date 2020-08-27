Минобороны оценило инцидент между военными США и России в Сирии

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявил, что Международная коалиция во главе с США была заранее уведомлена о прохождении колонны российской военной полиции в Сирии, передает пресс-служба Минобороны России.

При том, что американские военные заранее знали, что российский патруль будет проходить в Сирии, они попытались заблокировать его, нарушив тем самым двусторонние договоренности.

«В ответ на это военной полицией ВС России были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи. Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации», — заявили в ведомстве.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Эллиот заявил, что Россия спровоцировала автомобильную аварию в Сирии, в результате которой пострадали четверо американских военных. Инцидент произошел около 10:00 25 августа.

Фото: пресс-служба Минобороны

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