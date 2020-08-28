МИД: Россия вышлет норвежского дипломата

МИД России заявил, что старший дипломат посольства Норвегии в России объявлен персоной нон града. Дипломат должен покинуть территорию страны в течение трех дней, «именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику», сообщается на сайте ведомства.

В МИД отмечают, что такое решение было принято в связи с «недружественной акцией норвежских властей», которые 18 августа сообщили о высылке из Норвегии российского дипломата.

«Проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений. Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно о высылке российского дипломата из Норвегии. Это произошло после ареста норвежского гражданина, которого подозревают в разглашении гостайны.

Фото на превью: Википедия

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