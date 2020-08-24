МИД России объявил австрийского посла персоной нон грата
Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер объявлен персоной нон грата в ответ на непризнание российского посла в Австрии. Об этом сообщает МИД России.
МИД вызвал посла Австрии и выразил «решительный протест» в связи с высылкой российского дипломата.
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры „persona non grata“ объявлен дипломат Посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в заявлении российского ведомства.
Ранее стало известно, что российского дипломата высылают из Австрии, его подозревают в нарушении Венской конвенции. Издание Kronen Zeitung сообщало, что российского дипломата подозревают в промышленном шпионаже.
Фото на превью: Frank Baulo / Panoramio
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