МИД оценил введение санкций США против российских НИИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вопиющим» факт того, что США ввели санкции против трех российских научно-исследовательских институтов (НИИ). Захарова подчеркнула, что введенные санкции касаются тех ученых и специалистов, которые работали над созданием российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Возмущает прежде всего тот факт, что под санкции попали те самые ученые и специалисты, которые последние несколько месяцев неустанно трудились над разработкой российской вакцины от COVID-19. Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тысяч граждан США», — сообщила она, добавив, что доказательств причастности НИИ к работе над химическим и биологическим оружием «как всегда не приводится».

Ранее стало известно, что США внесли в санкционный список три российских НИИ, которые подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием. Под санкции попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, три филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России, а также московский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Фото на превью: Pxhere; пресс-служба МИД России

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