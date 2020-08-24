МИД Литвы передал ноту протеста Беларуси из-за нарушения государственной границы

В литовский МИД вызвали посла Беларуси в Литве Валерия Барановского и передали ему ноту протеста против нарушения государственной границы. «Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в Мядининкай», — заявлено на сайте ведомства.

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило, что была зафиксирована попытка нарушения воздушного пространства со стороны Литвы. В заявлении ведомства в телеграм говорится, что накануне примерно в 19:30 в населенном пункте Волковщина Ошмянского района дежурными силами белорусских ВВС и подразделениями ПВО «была пресечена провокация».

«С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — заявили в Минобороны Беларуси, отметив, что «благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия».

Также белорусское ведомство добавило, что подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД Беларуси для подготовки ноты литовской стороне.

Фото на превью: скриншот Ruptly

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