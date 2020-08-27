Лукашенко рассказал о «дипломатической бойне» против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по развитию важнейших организаций министерства промышленности заявил, что против Беларуси ведется «гибридная война» и «дипломатическая бойня», передает пресс-служба Лукашенко.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — считает он.

Также белорусский президент рассказал, что страна тратит большие деньги, чтобы урегулировать обстановку на западных границах.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят», — заявил Лукашенко, уточнив, что у них не получится это сделать.

Фото: пресс-служба президента Беларуси

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