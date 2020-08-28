Клиника «Шарите» сообщила о состоянии Алексея Навального

В немецкой клинике «Шарите» сообщили, что политик Алексей Навальный находится в медикаментозной коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи оценивают состояние Навального как серьезное, но опасности для его жизни нет, сообщается на сайте клиники. Также отмечается, что есть «некоторое улучшение» симптомов.

«Однако из-за серьезности отравления пациента еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия», — говорится в сообщении.

20 августа в самолете по пути из Томска в Москву Навальному стало плохо, после экстренной посадки самолета в Омске, его госпитализировали в одну из местных больниц. Позже Навального перевезли в Берлин, где врачи сообщили, что у политика отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество пока что не выявлено.

Фото на превью: MItya Aleshkovskiy / Wikimedia

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