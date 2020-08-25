Кипр разрешит въезд некоторым категориям граждан России

C 28 августа Кипр смогут посетить некоторые категории граждан России, следует из данных Минздрава Кипра. Россия вошла в категорию C в списке стран, чьим гражданам разрешен въезд на остров.

К категории C ведомство относит страны, из которых посещать Кипр, могут дипломаты, граждане, которые постоянно живут на Кипре, и их родственники, имеющие вид на жительство или специальное разрешение.

По прибытии граждане России должны будут сдать тест на COVID-19 или иметь при себе справку об отрицательном результате теста, сделанном не позже чем за 72 часа до вылета. Кроме этого, россияне должны будут провести 14 дней в режиме самоизоляции и пройти повторно тестирование за 48 часов до окончания двухнедельного карантина.

Кипр делит страны на три категории. К категории С, помимо России, Минздрав Кипра относит 24 страны.

С 1 августа Россия начала восстанавливать международное авиасообщение. На данный момент Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию, Черногорию, Швейцарию и Абхазию.

Фото на превью: Pxhere

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