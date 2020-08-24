Глава Башкирии попросил Минприроды признать Куштау охраняемой природной территорией

Глава Башкортостана Радий Хабиров направил в Минприроды России обращение с просьбой согласовать создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау. В ведомстве на обращение Хабирова ответили, что готовы оказать содействие в создании ООПТ на Куштау, передает «Интерфакс».

«Минприроды России неоднократно выходило к главе республики Башкортостан с предложением создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) федерального значения на горе Куштау с возможным включением также гор Тратау и Юрактау», — добавили в пресс-службе Минприроды.

Ранее на встрече с защитниками Куштау Хабиров заявил, что горе дадут статус особо охраняемой территории и разрабатывать ее не будут. «Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — сказал глава региона.

В 2019 году Башкирская содовая компания получила разрешение на разработку горы-шихана Киштау. В начале августа этого года компания начала вырубку леса на Куштау. Жители начали акции протеста против освоения горы, которую считают памятником природы.

Фото на превью: пресс-служба правительства Башкортостана

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