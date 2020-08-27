Генпрокуратура заявила, что основания для расследования ситуации с Навальным не найдены

Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится в сообщении ведомства.

«Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — сообщили в Генпрокуратуре, добавив, что организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.

Также сообщается, что ведомство направило запрос в Германию о правовой помощи по ситуации с Навальным. В частности, Генпрокуратура попросила предоставить российской стороне сведения и доказательства предварительных диагнозов, изложенных клиникой.

Ранее МВД России сообщило о начале доследственной проверки в связи с госпитализацией Навального. В рамках проверки следователи осмотрели места, которые посещал политик, и сообщили, что не обнаружили там следов сильнодействующих или наркотических веществ.

Фото на превью: агентство «Москва»

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