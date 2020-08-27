Журнал Forbes обновил рейтинг 25 самых богатых женщин России, в котором первое место снова заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина. Состояние Батуриной издание оценило в 1,3 миллиарда долларов, что на 100 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.

Второе место в списке отдано основательнице интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук, чье состояние за год также увеличилось на 100 миллионов долларов и составляет 1,1 миллиарда долларов.

На третьем месте в рейтинге Forbes оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун, ее состояние оценивают в 700 миллионов долларов.

Суммарное состояние 25 участниц рейтинга составило 10,7 миллиарда долларов.

Фото на превью: pikist.com

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