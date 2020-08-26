Академик РАН спрогнозировал, как будет развиваться ситуация с COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев допустил, что распространение коронавирусной инфекции будет протекать в три волны. По его словам, все вирусные пандемии в истории имели три волны распространения, передает телеграм-канал ресурса стопкоронавирус.рф.

«Первая волна достаточно сильная, вторая — еще сильнее, а третья уже менее сильная за счет формирования коллективного иммунитета», — сообщил Пальцев. Он добавил, что COVID-19 является новым вирусом, который нужно изучать и наблюдать.

«Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона — весна, осень, весна», — заявил он.

Пальцев предположил, что к лету 2021 года люди смогут вернуться к привычному образу жизни.

«Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболеет более 60% населения, а когда переболеет 95%, инфекция исчезает», — пояснил академик, отметив, что это теоретические выводы, хотя их подтверждает большая часть авторов, в частности, практикующие врачи.

Фото на превью: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.