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Выбрались из кризиса: как розничные банки смогли избавиться от «плохих долгов»

Ведомости на Дожде
16:45, 18 января
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Шесть из семи банков, специализирующихся на розничном кредитовании, в прошлом году получили прибыль. Означает ли это, что страна вышла из экономического кризиса – обсудим с автором статьи «Как розничные банки выбрались из кризиса» в газете «Ведомости» Анной Ереминой.

На превью: Софья Карпенко / Коммерсантъ 

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