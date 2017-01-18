Выбрались из кризиса: как розничные банки смогли избавиться от «плохих долгов»

Шесть из семи банков, специализирующихся на розничном кредитовании, в прошлом году получили прибыль. Означает ли это, что страна вышла из экономического кризиса – обсудим с автором статьи «Как розничные банки выбрались из кризиса» в газете «Ведомости» Анной Ереминой.