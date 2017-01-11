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Кроссовки захватывают рынок: почему все больше людей переходят на спортивную обувь

Ведомости на Дожде
17:19, 11 января
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Ведущие:
Когершын Сагиева
Теги:
мода
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Продажи повседневной спортивной обуви (кроссовки, кеды и проч.) растут из года в год, и участники рынка считают, что мода на кроссовки сохранится в ближайшем будущем. 

Арусяк Навасардян рассказывает о причинах роста популярности кроссовок и о том, вытеснит ли спортивная обувь шпильки, ботильоны и другие виды классической обуви.

Фото: DepositPhotos

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