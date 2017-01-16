Кадры для президента: кого возьмут на работу в Кремль.И почему нынешний состав оказался неэффективным
Новости
16:47
Россия заявила о передаче Польше всех записей самописца самолета Качиньского
16:40
Полиция проверит видео со свадебным кортежем полицейского в Москве
16:22
Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
15:06
Адвокат актрисы Театра.doc прокомментировал эмиграцию Павленского
14:54
Военный детский санаторий в Евпатории назвали в честь Доктора Лизы
13:56
На месте крушения грузового Boeing в Киргизии нашли «черный ящик»
13:41
Осужденных за беспорядки на Евро-2016 россиян выдворят из Франции
12:32
Кремль заявил об отсутствии вопроса санкций в повестке дня
Кадровый резерв российской власти низко востребован, об этом рассказал во время Гайдаровского форума начальник управления президента по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров. Почему чиновники перестают быть востребованными и кого будут искать на их место, Дождь обсудил с корреспондентом газеты «Ведомости» Петром Козловым.
На превью: Reuters
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Пул для друга Путина: как Сергей Иванов сохранил кремлевские привилегии
Главу «ЧВК Вагнера» заметили на приеме в Кремле Фрагмент видео с приема в честь Героев Отечества, на котором замечен Дмитрий Уткин
Станислав Кауфман: «Водка очень похожа на Путина — может и врага в сортире замочить» Бренд-директор завода «Кристалл» — о маркетинговых секретах Кремля
Песков: Путин не поедет на похороны Кастро
КомментарииСкрыть