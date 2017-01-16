Прямой эфир
59,61
63,18
55,38
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти

Кадры для президента: кого возьмут на работу в Кремль.

И почему нынешний состав оказался неэффективным
Ведомости на Дожде
16:44, 16 января
Поддержать программу
Поделиться
Смотреть все за 480
Ведущие:
Евгения Воскобойникова
Теги:
Кремль
32
комментировать

Комментарии

Скрыть
Главное
Художник Павленский уехал из России из-за уголовного дела об изнасиловании
Продюсер Театра.doc обвинил Павленского в избиении актера
Артур Чилингаров уйдет из Госдумы
Первый канал назвал предварительную причину утечки серии «Шерлока»

Кадровый резерв российской власти низко востребован, об этом рассказал во время Гайдаровского форума начальник управления президента по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров. Почему чиновники перестают быть востребованными и кого будут искать на их место, Дождь обсудил с корреспондентом газеты «Ведомости» Петром Козловым.

На превью: Reuters

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Пул для друга Путина: как Сергей Иванов сохранил кремлевские привилегии
Главу «ЧВК Вагнера» заметили на приеме в Кремле Фрагмент видео с приема в честь Героев Отечества, на котором замечен Дмитрий Уткин
Станислав Кауфман: «Водка очень похожа на Путина — может и врага в сортире замочить» Бренд-директор завода «Кристалл» — о маркетинговых секретах Кремля
Песков: Путин не поедет на похороны Кастро
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2