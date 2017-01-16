Кадры для президента: кого возьмут на работу в Кремль.

Кадровый резерв российской власти низко востребован, об этом рассказал во время Гайдаровского форума начальник управления президента по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров. Почему чиновники перестают быть востребованными и кого будут искать на их место, Дождь обсудил с корреспондентом газеты «Ведомости» Петром Козловым.