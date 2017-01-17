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Откуда деньги? Как ВТБ помог приватизации «Роснефти».

Новые подробности «сделки года»
Ведомости на Дожде
17:14, 17 января
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Теги:
бизнес, Роснефть, Экономика
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Стали известны новые подробности приватизации «Роснефти», которую в конце 2016 назвали «сделкой года». В декабре ВТБ дал покупателям акций «Роснефти» бридж-кредит на 692,4 миллиарда рублей, то есть на полную стоимость пакета. Подробности рассказал оидн из авторов публикации на эту тему в газете «Ведомости» Иван Васильев.

На превью: Владимир Астапкович / РИА Новости

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