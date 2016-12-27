Почему в Москве может подорожать интернет.

Перенос в кабельную канализацию воздушных линий связи крайне дорог и может привести к росту тарифов на доступ в интернет в Москве. Об этом в своем письме предупреждает мэра Москвы Сергея Собянина бизнес омбудсмен Борис Титов. Как это может отразиться на пользователях, обсудили с обозревателем газеты «Ведомости» Валерием Кодачиговым.