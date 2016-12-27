Почему в Москве может подорожать интернет.Кто заплатит за перенос в кабельную канализацию воздушных линий связи
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Перенос в кабельную канализацию воздушных линий связи крайне дорог и может привести к росту тарифов на доступ в интернет в Москве. Об этом в своем письме предупреждает мэра Москвы Сергея Собянина бизнес омбудсмен Борис Титов. Как это может отразиться на пользователях, обсудили с обозревателем газеты «Ведомости» Валерием Кодачиговым.
Фото: Алексей Абанин / Дождь
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