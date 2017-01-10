«Тогда нас всех нужно посадить»: президент Федерации Йоги России о суде над йогом из Петербурга.

В Петербурге начался процесс над программистом-йогом Дмитрием Угаем. Прочитавшего лекции о видах йоги на фестивале «Ведилайф» обвиняют в незаконной миссионерской деятельности. Правоохранительные органы сочли лекцию Угая о йоге нарушением поправок из «пакета Яровой», запрещающих занятие миссионерской деятельностью вне указанных в законе пространств.

Мы разобрались в этой истории и поговорили с Дмитрием, а также с президентом Федерации Йоги России Сергеем Репиным.