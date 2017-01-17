«В этой ситуации вообще нет победителей»: отменят ли «закон Димы Яковлева».

Европейский суд по правам человека назвал незаконным запрет гражданам США усыновлять детей из России. Таким образом, «закон Димы Яковлева», он же «закон подлецов», оспорен на самом высоком европейском уровне. Решение было опубликовано на сайте ЕСПЧ. Изначально жалобы на Россию в Страсбург направили четыре американские семьи, и в начале 2013 года суд принял их в экстренном порядке всего через пять дней после подачи. Позже к этой жалобе добавились еще несколько десятков, но рассмотрение в итоге затянулось на 3 года. Минюст уже ответил,что берет три месяца на обжалование решения европейского суда. При этом, итоговое решение может никак не ускорить отмену закона Димы Яковлева.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров, который был инициатором закона, и адвокат американских усыновителей Карина Москаленко поспорили в нашем эфире о будущем этого закона.