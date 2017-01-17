Без хирургов и певцов: как РПЦ хочет регламентировать работу священников

РПЦ составила документ с перечнем светских профессий, которыми не должны заниматься священнослужители. Проект документа опубликован на сайте Московского патриархата. Главное — не петь на сцене и не делать хирургических операций. На основе этого проекта мы составили памятку для священнослужителей — чем нельзя заниматься в свободное от служения богу время.

Также мы поговорили с библеистом, ведущийм научным сотрудником Института востоковедения РАН Андреем Десницким о том, нужны ли такие запреты.