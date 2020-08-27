Экс-преподаватели «Вышки» создают «Свободный университет». Кирилл Мартынов — о том, как он будет работать

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики, с которыми университет решил не продлевать контракты в новом учебном году, решили учредить «Свободный университет» — независимый образовательный проект без административного давления и цензуры. Так описывают идею создатели «Свободного университета», в числе которых преподаватели Школы философии ВШЭ Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова. Они предполагают, что их проект станет международным, а обучение в таком учреждении будет бесплатным. «Если университет не может быть свободным, значит, нужен новый свободный университет», — говорится в описании проекта. Кирилл Мартынов, бывший преподаватель ВШЭ и редактор отдела политики «Новой газеты» — в эфире Дождя.