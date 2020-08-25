«Школьники должны бастовать». Уехавший из Беларуси блогер Влад Римашевский — о продолжении протестов
Перед выборами президента в Беларуси в соцсетях стало популярным видео, на котором 11-классник Владислав Римашевский на последнем звонке прочитал речь о своих надеждах на смену власти в стране. После этого выступления молодому человеку пришлось покинуть Беларусь — сейчас он стал блогером и записывает политические ролики о ситуации в его стране. Он вышел на прямую связь с Дождем и рассказал, что думает о протестах и действующей власти.
Фото в коллаже: Влад Римашевский / Instagram; Reuters
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