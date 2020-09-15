Росгвардия пришла на фильм «Вульва 3.0» в поддержку Юлии Цветковой. Показ отменили

В Москве отменили показ фильма «Vulva 3.0» в поддержку Юлии Цветковой после анонимного обращения в полицию. Жалоба в полицию была на то, что во время показа будет проводиться «пропаганда гомосексуализма». Кураторы показ хоть и отменили, тем не менее, к зданию пришли сотрудники Росгвардии. Почему показ приобрел политический окрас, мы обсудили с его организаторами.