Вторая волна началась: как власти разных стран реагируют на резкое увеличение заболевших

В мире за последние сутки зарегистрировали 307 930 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных на сайте ВОЗ. Это крупнейший прирост заболевших с начала пандемии. Больше всего заболело в Северной и Южной Америке. В России также идет рост, но не такой быстрый. По данным оперативного штаба, за сентябрь

прирост составил почти 700 человек. Также в мире возобновляются ограничения. Так в Турции теперь

обязательно ношение масок на улице, а в Израиле вернули общенациональный карантин. Подробности — в материале Василия Полонского.

