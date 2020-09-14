Вторая волна началась: как власти разных стран реагируют на резкое увеличение заболевших
В мире за последние сутки зарегистрировали 307 930 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных на сайте ВОЗ. Это крупнейший прирост заболевших с начала пандемии. Больше всего заболело в Северной и Южной Америке. В России также идет рост, но не такой быстрый. По данным оперативного штаба, за сентябрь
прирост составил почти 700 человек. Также в мире возобновляются ограничения. Так в Турции теперь
обязательно ношение масок на улице, а в Израиле вернули общенациональный карантин. Подробности — в материале Василия Полонского.
Фото на превью: AP
47 минут назад
Корреспондент Дождя собралась добровольно тестировать российскую вакцину от COVID-19. Что ей рассказали о процедуре и побочных эффектах
1 час назад
«Вы наше достояние». Спикер Госдумы потребовал от Терешковой перейти на удаленную работу из-за COVID-19
4 часа назад
Общий тренд: рост безработицы, рост пессимизма. Александр Кынев — о том, как регионы выходят из коронавируса
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти
Другие выпуски
Популярное у подписчиков Дождя за неделю